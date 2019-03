Materazzi: “Il finale di Fiorentina-Inter? Marotta non era abituato. Su Icardi e il derby…”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di stasera: “La maglia nerazzurra è un’armatura, in queste situazioni un gruppo con le palle fa quadrato. Se non sei allineato, i milanisti ti vengono a mangiare; hanno un cagnaccio in panchina, ma nel senso buono. A parte i derby, io tifo per Gattuso, ma magari non oggi. Marotta? Ci sono dei cicli, sono passate diverse mani e proprietà, bisogna dare un po’ di tempo a questa nuova per studiare e agire. Ha ereditato un pezzo di qua e uno di là, adesso sta cercando di comporre il puzzle. Ho provato a mettermi nei suoi panni al 94esimo di Fiorentina-Inter e ho sorriso, non penso che fosse abituato. Fa parte della storia dell’Inter: bisogna imparare a buttare giù. Icardi? Non posso entrare nel merito perché non conosco le dinamiche, sarei presuntuoso a dire la mia. Ma per il bene dell’Inter, per ciò che ha fatto Icardi per il club, al di là di tutto quello che c’è stato mi piacerebbe che rientrasse, segnasse e portasse l’Inter dove merita. Poi a fine anno insieme o ognuno per la sua strada. Io penso che non sia mai tardi, quando uno si chiarisce”.

