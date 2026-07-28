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Mastantuono, il River Plate si muove per riportarlo a casa

28/07/2026 | 23:17:58

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Secondo quanto riportato da The Athletic, su Mastantuono c’è anche il River Plate. Il talento argentino vedrebbe con favore un ritorno in patria nel club dal quale è arrivato appena un anno fa in Spagna con un trasferimento di 63 milioni di euro. Mastantuono piace alla Fiorentina e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica, Mourinho vuole lasciare andare a giocare Mastantuono, chiuso al Real Madrid da un reparto offensivo già affollato e che prevede altri movimenti.
Foto: sito Real Madrid