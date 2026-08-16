Mastantuono già idolo dei tifosi: gioca a calcio con loro in spiaggia, fa foto e firma autografi

16/08/2026 | 12:12:44

A Firenze e dintorni è già Mastantuono mania. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Benevento, in cui ha mostrato di avere qualità, l’ex Real Madrid si è concesso, il giorno di Ferragosto, un meritato relax a Forte dei Marmi. L’argentino è stato ripreso sulla spiaggia mentre giocava con dei bambini, segnando a uno di loro un grande gol. Non sono mancati, ovviamente, selfie e autografi con i bagnanti presenti.

Foto: Instagram Fiorentina