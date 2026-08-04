Mastantuono-Fiorentina in pieno countdown

04/08/2026 | 10:20:42

Franco Mastantuono e la Fiorentina: siamo sempre più vicini alla definizione dell’affare. Un colpo di spessore per la fascia offensiva dei viola, una trattativa raccontata e svelata in tempi non sospetti (era il 22 luglio) da Flavio Ognissanti che si sta avvicinando sempre più al traguardo. C’è il via libera del Real Madrid e ormai anche quello dell’entourage del classe 2007: mancano davvero gli ultimi dettagli, siamo in pieno countdown.

Foto: sito Real Madrid