Mascherano ammette: “Inter Miami dipendente da Messi, lo era anche il Barcellona”

03/05/2025 | 12:28:13

Il tecnico dell’Inter Miami Javier Mascherano non nasconde la delusione per la cocente sconfitta per 3-1 contro i Vancouver Whitecaps, vedendo così svanire il sogno della Concacaf Champions Cup. E in conferenza stampa ha tenuto banco il tema della dipendenza da Messi, con Mascherano che non ha nascosto l’evidenza: “Il Barcellona di Guardiola ha fatto affidamento su di lui per anni, così come il Barcellona di Luis Enrique, quello di Valverde, e la nazionale argentina da 15 o 20 anni. In altre parole, quando hai un giocatore come Messi, è chiaro che svilupperai una dipendenza da lui. È impossibile non dipendere da lui”.

FOTO: Instagram Messi