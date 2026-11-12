Marusic si ferma ancora, le parole del ct Vucinic: “Non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato o se sia uno nuovo”

12/11/2026 | 21:52:01

Il commissario tecnico della Nazionale montenegrina, Mirko Vucinic, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del calciatore della Lazio, Adam Marusic. Queste le sue parole:

“Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi. Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra insieme a Jovetic e Savic”.

Foto: Instagram Marusic