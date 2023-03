Martinez esalta Di Maria: “Tra i primi 3 della storia dell’Argentina, mentalmente è un animale”

Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e della Nazionale argentina, ha parlato di Angel Di Maria in un’intervista concessa ai microfoni di TYC Sports: “Quando ho visto che il Fideo era nell’11 titolare, ho capito che avremmo vinto. Mentalmente è un animale, è pronto per giocare le finali, ha giocato in grandi squadre per tutta la sua carriera e ha un grande famiglia che lo ha sempre sostenuto. Lo metto tra i primi 3 della storia della Nazionale”.

