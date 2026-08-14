Martinelli non è interessato al Galatasaray. Gli scenari

14/08/2026 | 18:15:39

Gabriel Martinelli, che è in scadenza di contratto con l’Arsenal, non è interessato al trasferimento al Galatasaray. Dopo i tentativi del club turco dei giorni scorsi dall’Inghilterra più fonti segnalano come l’esterno offensivo brasiliano abbia altre idee, il Galatasaray cerca comunque uno specialista in quel ruolo, vedremo se tornerà su Leao, al centro di una controversa situazione in casa Milan e che si è anche infortunato nelle ultime ore. Segnaliamo quanto anticipato nella serata di ieri su Noa Lang, un altro potenziale obiettivo.

foto instagram arsenal