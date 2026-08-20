Martinelli e l’Inter, neanche una proposta. La ricostruzione

20/08/2026 | 23:20:05

Gabriel Martinelli è stato accostato a chiunque, più o meno a giorni alterni. A chi non piacerebbe avere un esterno offensivo così forte, a maggior ragione se pensiamo che il suo contratto con l’Arsenal è ormai agli sgoccioli? In Italia, facciamo chiarezza, la Roma mai è stata in corsa, il Napoli (come raccontato da Gianluigi Longari) ha fatto un sondaggio, sul resto non abbiamo riscontri. A maggior ragione sull’Inter, accostata nelle ultime ore dal Brasile a Martinelli. In questo caso neanche una proposta, ora i nerazzurri sono concentrati sulle cessioni e su un’eventuale occasione. Ma non su Martinelli, pista da escludere.

foto insta arsenal