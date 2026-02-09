Marsiglia, in Francia attaccano Balerdi dopo la disfatta con il PSG: “Catastrofico”

09/02/2026 | 14:00:51

Non solo critiche contro De Zerbi, in Francia non risparmiano pesanti attacchi a Leonardo Balerdi dopo la disastrosa sconfitta con il PSG: “Una partita catastrofica per Leonardo Balerdi, l’ennesima per uno che ha commesso così tanti errori e si è riscattato così tante volte. Ma questa volta, ci vorrà molto da parte sua per far dimenticare alla gente un’altra serata da incubo” scrive L’Equipe andando all’attaco contro il difensore che è stato tra i peggiori in campo nel 5-0 subito dalla squadra di De Zerbi dal PSG.

