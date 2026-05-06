Marquinhos: “Vogliamo vincere Champions e Ligue 1, abbiamo gli obiettivi chiari”

06/05/2026 | 23:31:10

Marquinhos ha parlato a Prime Video dopo l’approdo del PSG in finale di Champions: “È incredibile. Abbiamo affrontato una partita durissima, una delle più difficili della stagione, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza come squadra. Oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo saputo restare uniti e gestire bene i momenti complicati. Tutti i giocatori hanno dato tutto. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità, perché ora l’obiettivo è chiaro: vincere la Champions League e anche la Ligue 1”.

foto x uefa