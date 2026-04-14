Marquinhos: “Il PSG è maturo, bravi a difenderci quando serviva”

14/04/2026 | 23:30:01

Marquinhos ha parlato a Canal+ della vittoria del PSG a Liverpool: “Per un difensore, è meglio di un gol. Vedo il mio portiere parare e vedo arrivare van Dijk, mi butto sul pallone: ​​sono questi i dettagli che cambiano una partita. Abbiamo difeso bene, il Liverpool ha sfruttato i suoi punti di forza, siamo rimasti solidi e abbiamo difeso bene nei momenti di pressione. È così che dobbiamo continuare. Si vede la maturità della squadra. L’anno scorso abbiamo attraversato tutte le emozioni. Oggi eravamo consapevoli che la partita non era finita in casa; sul 2-0 sapevamo che tutto poteva succedere. E alla fine abbiamo concretizzato”.

Foto: x PSG

