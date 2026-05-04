Marotta: “In Italia il calcio è in crisi da anni, dobbiamo eliminare la litigiosità nel nostro mondo”

04/05/2026 | 12:10:06

Beppe Marotta ha parlato a Radio Anch’io sport anche di Malagò: “Se ne potrebbe parlare molto. Innanzitutto dobbiamo eliminare quell’aspetto di litigiosità all’interno del nostro mondo, conflittualità che hanno poco a che fare con un gioco che ha anche un riferimento sociale. In Italia siamo in un momento di involuzione, dopo il 2006 è cominciata una sorta di crisi. La base di reclutamento è cambiata, prima tutti si avvicinavano al gioco del calcio, oggi ci sono tante attività che distraggono i giovani. I veri campioni sono nati e sbocciati nei ceti medio-bassi, oggi giocare a calcio significa un esborso di rette mensili e non tutte le famiglie possono permetterselo. Il primo principio è che lo sport sia un diritto e che sia gratuito. Cominciamo anche nelle scuole Così avremmo una base di reclutamento maggiore. Poi le strutture, poi gli insegnanti. I maestri non si devono dedicare solo all’aspetto tattico, ma anche a quello tecnico. Sono tante cose che vanno analizzate in modo migliore”.

Foto: twitter Inter