Marotta: “Con Calhanoglu rapporto ottimo, Dimarco prolungherà. Icardi? Non ci interessa una quinta punta”

03/11/2026 | 20:26:28

Le parole di Marotta a Sky: “I rinnovi? Non siamo in situazione di ansia, c’è solo un giocatore in scadenza ed è Calhanoglu. Con lui abbiamo un ottimo rapporto. Per quanto riguarda Federico, lo considero un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordata con lui, anche se sarebbe unilaterale. Ma siamo d’accordo che allungheremo il contratto durante l’anno. Dimarco vuole restare, anche noi lo vogliamo e siamo felici. Il senso di appartenenza deve prevalere su altri valori. Icardi? Onestamente non rientra nei nostri piani come non rientra nei nostri piani quello di acquisire una quinta punta”.

Foto: twitter Inter