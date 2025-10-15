Marotta: “Chivu è una scelta lungimirante. I nuovi acquisti si sono inseriti bene. Bilancio in positivo? Risultato storico”

15/10/2025 | 16:25:33

Il presidente dell‘Inter Beppe Marotta ha commentato ai canali ufficiali del club la chiusura del bilancio: “Cari Nerazzurri, È per me un grande onore rivolgermi a voi oggi, in occasione della nostra Assemblea annuale, con la piena consapevolezza di rappresentare una comunità straordinaria, grande protagonista del calcio italiano ed europeo. Con soddisfazione vi dico inoltre che oggi siamo un’organizzazione sempre più solida anche dal punto di vista economico, finanziario e manageriale. La stagione che ci lasciamo alle spalle è stata intensa ed emozionante. La nostra Prima Squadra ha dimostrato orgoglio, carattere e spirito di sacrificio, garantendo una performance di alto livello in tutte le competizioni: secondo posto in Serie A, finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. Questi risultati sono la prova della qualità della nostra squadra, dello spirito competitivo che la contraddistingue. La mancata vittoria di un trofeo deve essere per tutti noi un incitamento a lavorare con ancora più determinazione e umiltà, per tornare presto a regalare nuove gioie ai nostri tifosi. Per chiudere il capitolo della scorsa stagione desidero anche in questa sede esprimere il mio ringraziamento per Simone Inzaghi, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Club. Il nostro club può contare su professionalità eccellenti. Per questo penso sia giusto e doveroso qui ringraziare il nostro Vice President Javier Zanetti e i miei più stretti collaboratori, Piero Ausilio e Dario Baccin, per lo straordinario lavoro fatto. Da alcuni mesi abbiamo accolto con entusiasmo Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Questa è stata una scelta lungimirante allineata con il nostro focus sull’innovazione, sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso strategico di ringiovanimento della rosa. Siamo certi che Cristian saprà guidare la squadra con passione e competenza. Da quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione, mi pare che sia stata una scelta eccellente. La Prima Squadra maschile sta giocando sempre meglio di partita in partita e ha collezionato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato. Inoltre, abbiamo iniziato la nuova Champions League a punteggio pieno dopo due partite. Questi risultati confermano la forza e la competitività del gruppo e ci danno ulteriore fiducia per il prosieguo della stagione. Abbiamo accolto nuovi giocatori che si sono integrati in un gruppo forte e coeso, mantenendo intatto il nucleo della rosa. I nuovi innesti sono coerenti con le linee guida che ci siamo dati all’inizio della fase di campagna trasferimenti e che abbiamo condiviso con la Proprietà. Il bilancio che presentiamo oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna dell’Inter registriamo un utile netto. Un risultato che riflette la solidità della nostra strategia, fondata su sostenibilità, efficienza sportiva e riduzione dei costi. Abbiamo inoltre visto una crescita significativa dei ricavi sportivi e commerciali, nonché un impatto positivo dagli incassi da stadio e dal Mondiale per Club. Un ringraziamento particolare va a Oaktree, che ha sostenuto il Club con professionalità e visione strategica, garantendo una governance solida e orientata alla disciplina finanziaria. Sono proprio questi i principi sui quali dobbiamo basare il nostro lavoro quotidiano per fare in modo che lo storico risultato finanziario di quest’anno possa ripetersi nel lungo termine”.

Foto: twitter Inter