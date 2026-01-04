Marotta: “Cancelo? Fase interlocutoria, stiamo approfondendo. Frattesi? Aperti a confronti”

04/01/2026 | 20:28:37

Marotta ha parlato a Dazn prima di Inter-Bologna: “Cancelo? “Non abbiamo grandi necessità, soprattutto in questo mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema col recupero di Dumfries, sarà fuori per un paio di mesi ancora e vediamo se il mercato offre opportunità. Si è presentata l’opportunità Cancelo, la stiamo approfondendo e vediamo cosa succederà, è una fase interlocutoria. Per Frattesi la nostra strategia è che se un giocatore vuole andare via, ci si confronta e valutiamo. Frattesi non è in questa condizione. Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti a confronti. Asllani è un prestito fatto col Torino, non abbiamo ancora parlato. Valuteremo, è un nostro patrimonio e dobbiamo cercare di rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per proseguire al Torino, troveremo un’altra sistemazione”.

