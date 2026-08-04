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Marotta: “Baresi ha regalato tanti valori. Tra tutti, uno che stiamo perdendo. L’appartenenza”

04/08/2026 | 12:57:31

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Ai funerali di Franco Baresi c’era anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, accolto da un applauso dai tifosi del Milan.
Il numero uno interista ha così parlato ai media presenti: “La rivalità sportiva viene in campo, fuori si è uomini corretti e portatori di grandi valori. Credo che Franco Baresi ne abbia portato uno che si sta perdendo negli ultimi decenni, quello del senso di appartenenza e di essere uno degli ultimi capitani rimasti. Un professionista che ha amato il suo club ed è nato nel Milan. Deve essere un esempio per i piccoli calciatori ma anche per allenatori e formatori: dentro questa scelta c’è un contenitore di grandissimi valori”.
Foto: sito Inter