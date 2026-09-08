Marotta: “Abbiamo il diritto di sognare. Siamo coloro che performano meglio in Italia”

08/09/2026 | 20:26:02

Giuseppe Marotta, a minuti dall’inizio di Real Madrid-Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo un obbligo che è dare il massimo. Ma abbiamo anche un diritto che è quello di sognare. Il comportamento di Lautaro è stato esemplare, ha evitato ogni tipo di negoziazione con il Barcellona. Non esistevano le condizioni per negoziare con il Barça, Lautaro è la storia dell’Inter. Bisogna sfruttare le tante assenze del Real, ma quelli che vanno in campo sarebbero titolari ovunque. Sono superiori a noi, ma dove non riusciamo con la qualità e con la tecnica, dobbiamo riuscirsi con la motivazione. Il Real è la squadra più forte al mondo, sia per fatturato che per performances. C’è un gap evidente con tutto il calcio italiano, ma grazie al campo siamo coloro che performano meglio in Italia. Serve la ciliegina sulla torta, lo stadio. Dumfries giocherà in una grande squadra. Mourinho è la storia dell’Inter e rimane come insegnamento a tutti noi”.

Foto: X Inter