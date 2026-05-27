Marocco, i convocati di Ouahbi: tanti gli ex Serie A

27/05/2026 | 12:35:05

Tra le squadre da seguire con più attenzione nella campagna americana c’è sicuramente il Marocco. Dopo ottime prestazioni negli ultimi impegni internazionali, sia con la nazionale dei più grandi, sia con le giovanili la nazionale africana vuole riconfermarsi. Tanta Serie A per mister Ouahbi, che oltre ad El Aynaoui ha scelto molti dal passato italiano tra cui Hakimi e Diaz.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Bonou (Al-Hilal), El Kajoui (Rs Berkane), Tagnaouti (Moghreb Tetouan)

Difensori: Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al-Ahly), Aguerd (Olympique Marsiglia), Riad (Crystal Palace), Diop (Fulham), Halhal (Malines), Hakimi (Psg), El Ouahdi (Genk)

Centrocampisti: El Mourabet (Strasburgo), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis Siviglia), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stoccarda), Saibari (PSV)

Attaccanti: Elzazzouli (Betis Siviglia)., Talbi (Sunderland), Rahimi (Al-Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime (Strasburgo), Amaimouni (Eintracht Francoforte)

Foto: Twitter UEFA