Maresca tuona: “Questo non è calcio, luogo sbagliato per giocare il Mondiale”

29/06/2025 | 09:37:08

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha tuonato dopo la vittoria dei Blues contro il Benfica, puntando il dito contro l’organizzazione del Mondiale. “Per 85 minuti abbiamo controllato la gara. Non abbiamo concesso nulla; abbiamo creato abbastanza occasioni per vincere. Poi, dopo la pausa, la partita è cambiata completamente. Per me, personalmente, questo non è calcio. Non puoi stare dentro (gli spogliatoi, ndr) per due ore. È qualcosa di completamente nuovo. Capisco che, per motivi di sicurezza, si debba sospendere una partita. Ma se ne sospendi sei, sette, probabilmente questo non è il posto giusto per fare questa competizione”.

Foto: Instagram Chelsea