Maresca: “Obiettivo Champions? Potrebbe essere una pressione per i giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle in Carabao Cup, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha così parlato del possibile obiettivo Champions League: “Il club non mi ha mai parlato di un obiettivo tra le prime quattro. Hanno sempre detto che l’obiettivo è costruire qualcosa di importante per i prossimi quattro o cinque anni. Potrebbe essere una pressione per i giocatori, ma non penso che lo sia”.

Foto: twitter Chelsea