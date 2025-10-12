Maresca: “Nkunku è un giocatore forte. Tornare in Italia? Ora sono contento, ma in futuro non si sa mai”

12/10/2025 | 19:40:53

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato a margine del Festival dello Sport ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Nkunku e sulla lotta scudetto:

“Nkunku? È un giocatore forte, l’ho detto diverse volte. Noi, per vari motivi – soprattutto perché nella sua posizione abbiamo Cole Palmer – lo abbiamo dovuto cedere, anche perché per lui sarebbe diventato difficile trovare spazio. La favorita per lo scudetto? Le solite squadre: l’Inter, la Juve… La Roma quest’anno potrebbe essere una grandissima sorpresa, mentre il Milan, non avendo le coppe, potrebbe avere un vantaggio. Un ritorno in Serie A? Ora sono contento dove sono, ma in futuro non si sa mai.”

Foto: Instagram Chelsea