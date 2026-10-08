Maresca: “Mi fido ciecamente della società. Stiamo solo pensando a come espugnare Anfield”

08/10/2026 | 20:30:26

Le parole di Enzo Maresca sulla situazione del Manchester City: “Personalmente sono molto tranquillo, a dire il vero. La società è stata piuttosto chiara. Ci fidiamo ciecamente del club. Capiamo il ‘rumore’ che c’è all’esterno, ma il nostro focus è esclusivamente su ciò che possiamo controllare, ovvero l’aspetto calcistico. Le sensazioni sono fantastiche. I giocatori sono carichi per le prossime due partite, soprattutto perché in questo momento siamo in testa alla Premier League. I ragazzi sanno qual è la loro professione e sanno che c’è del trambusto mediatico, ma non se ne preoccupano troppo. In questo momento l’unica cosa a cui pensano è come poter battere il Liverpool e come, insieme ai nostri tifosi, cercare di espugnare Anfield” ha detto in conferenza stampa il tecnico italiano.

foto x city