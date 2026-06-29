Maresca: “Il City è gestito in modo incredibilmente efficiente, è il club ideale per un allenatore”

29/06/2026 | 15:32:27

Enzo Maresca ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City dopo l’annuncio del club: “Il City è una società calcistica gestita in modo incredibilmente efficiente. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco questo club, conosco le esigenze e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questo posto così speciale, e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità”.

foto x city