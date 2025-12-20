Maresca: “I risultati mi rendono felice. Reece James? Sta facendo un lavoro fantastico”

20/12/2025 | 18:30:11

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Newcastle. Queste le sue parole:

“Credo che, guardando al primo tempo, loro meritassero senz’altro la vittoria. Dal mio punto di vista, però, nella ripresa avremmo meritato noi. Dopo il nostro secondo gol abbiamo avuto tre o quattro nitide occasioni per segnare ancora; di contro, ricordo solo la chance di Barnes per loro. Complessivamente, ritengo che il pareggio sia il risultato più corretto. La mia ultima settimana non è stata complicata, anzi, è stata positiva. Abbiamo battuto l’Everton, superato il Cardiff conquistando la semifinale e ora pareggiato su un campo difficile come Newcastle. I risultati mi rendono felice. C’è sempre l’opportunità di imparare e dal primo tempo di oggi trarremo molti insegnamenti, ma la reazione dei ragazzi mi soddisfa molto. Siamo nella direzione giusta. Reece James? È stato ancora una volta autore di una performance di altissimo livello. Ha giocato un’ora da centrocampista per poi tornare nel suo ruolo naturale di terzino nell’ultima mezz’ora. Sta facendo un lavoro fantastico, non solo per il gol segnato, ma per l’apporto generale alla squadra. Siamo davvero felici per lui”.

Foto: Instagram Chelsea