Maresca: “Joao Felix voleva giocare, decisione presa insieme. Nkunku? Ora avrà un ruolo importante”

Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati la partenza di Joao Felix al Milan (trattativa raccontata con una prima esclusiva del 31 gennaio), Nkunku, e la situazione infortuni.

Su Nkunku: “Avevamo pianificato da dicembre di tenere Christopher Nkunku. Era nostra intenzione. Di sicuro ora avrà un ruolo più importante. Ha giocato mezz’ora contro il West Ham. Speriamo che possa ottenere più minuti e aiutarci”.

Gli infortuni: “Roméo Lavia ora sta recuperando… ma la strada per rivederlo in campo è ancora lunga. Purtroppo, per Marc Guiu è un brutto infortunio. Non sembra un infortunio breve. Nico Jackson sta meglio. Non sembra un infortunio lungo.”

La partenza di Joao Felix: “Non è successo niente. I giocatori si allenano tutti i giorni e vogliono giocare tutte le partite. Ma in campo c’è posto solo per 11. Abbiamo deciso tutti insieme che era una buona opzione andarsene. Non si è mai lamentato…”

