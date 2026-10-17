Maresca ci ha preso gusto: il Manchester City batte l’Ipswich e centra la settima vittoria in altrettante partite di Premier

17/10/2026 | 18:36:00

Ancora una vittoria per il Manchester City. Gli uomini di Enzo Maresca si sono imposti per 3-2 all’Etihad contro l’Ipswich, grazie al primo gol stagionale di Phil Foden, tornato titolare dopo aver scontato la squalifica, e alla solita doppietta di Erling Haaland, giunto a 8 gol in Premier League. I citizens hanno così centrato la settima vittoria consecutiva in campionato, eguagliando il precedente record della stagione 1897/1898. 129 anni dopo, la partenza del City è perfetta.

Foto: X City