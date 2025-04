Maresca: “Capisco la frustrazione dei tifosi, pensavano il Chelsea fosse tornato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha così commentato la frustrazione dei tifosi dei Blues dopo il recente periodo di forma: “Posso capirlo. Stiamo cercando di mantenerli felici. I tifosi sono gli stessi: pensavano che il Chelsea fosse tornato, mostravano di essere felici. Ora non stiamo vincendo come prima e loro mostrano di non essere contenti”.

Poi ha proseguito: “Come allenatore, il club e tutti noi abbiamo una visione. Siamo sulla strada giusta. Speriamo di arrivarci molto presto. Dire che questa stagione è già stata una buona stagione rispetto alle ultime due non significa che non cercheremo di finire tra le prime cinque. È il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è la Champions League. Cercheremo di concludere la stagione nel modo giusto. Ho detto molte volte che i giocatori stanno lavorando duramente ogni giorno per portare questo club dove deve essere. Il viaggio è appena iniziato”.

Foto: twitter Chelsea