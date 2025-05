Marciniak risponde alle polemiche: “Non ho fatto un torto a nessuno. Commenti ridicoli”

07/05/2025 | 21:30:42

Continua a far discutere, in casa Barcellona, l’arbitraggio di Szymon Marciniak per la semifinale di ritorno di Champions League che ha visto i blaugrana battuti per 4-3 dall’Inter. Ieri, nel post partita, Flick aveva accusato il direttore di gara polacco di aver fischiato soltanto a favore dei nerazzurri e le sue parole avevano fatto eco a quelle di Pedri. Oggi poi è arrivato il commento anche del presidente dei catalani Joan Laporta, che ha additato la giacchetta nera come unico fattore determinante perché il Barcellona non fosse in finale. Accuse alle quali l’arbitro non sta e alle quali ha risposto ai microfoni di Cairo News: “Questi commenti sono ridicoli. Cosa posso dire di questi stupidi commenti? Non ho fatto torto a nessuno“. Sulla possibilità di un reclamo del Barcellona alla UEFA, l’arbitro polacco risponde: “Sono pronto a tutto. Il terzo gol dell’Inter è stato sicuramente valido”, ha concluso Marciniak.

Foto: Instagram Marciniak