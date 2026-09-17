Marcelo infiamma il Clasico: “Ho vinto le stesse Champions del Barcellona”

17/09/2026 | 11:55:46

Marcelo, uno dei terzini più forti della storia, è il quarto giocatore più titolato del Real Madrid. Con i Blancos, dal 2007 al 2022, non solo ha incantato il Bernabeu con la sua infinita qualità palla al piede, ma ha anche vinto cinque Champions League. Nel corso di un evento promozionale per il lancio di FC27, il brasiliano ha risposto, in modo ironico, alla domanda su quante Champions avesse vinto: “Ho vinto le stesse Champions del Barcellona”. La clip, ripresa da Videos MT2, ha subito fatto il giro del web.

Foto: X Real Madrid