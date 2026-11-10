Marc Roca in conferenza stampa: “Questa chiamata è un sogno che si realizza dopo tanti anni di sacrifici”

10/11/2026 | 12:59:05

​Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale spagnola a Las Rozas in vista dei prossimi impegni di UEFA Nations League, il centrocampista del Real Betis Marc Roca si è raccontato senza filtri, analizzando l’emozione della sua prima storica convocazione in maglia Roja. Il mediano classe 1996 ha espresso tutta la propria gioia per un traguardo inseguito e meritato sul campo, frutto di un percorso di crescita costante: “Sono davvero felice e molto emozionato, c’è tantissimo lavoro dietro questa chiamata. Arriva a 29 anni, dopo molti sacrifici. Credo che vestire questa maglia sia il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio: sono felicissimo e voglio sfruttare al massimo questa opportunità”, ha dichiarato Roca davanti ai cronisti presenti. ​Il centrocampista ha poi voluto sottolineare l’importanza del legame con il commissario tecnico Luis de la Fuente e con il blocco squadra: “Spero sia la prima di tante convocazioni. Luis ha sempre avuto fiducia in me, qui ritrovo tanti compagni con cui ho condiviso l’esperienza in Under 21. C’è grandissimo entusiasmo, voglio dare la mia versione migliore e godermi questo momento”. In chiusura, una riflessione sul momento magico vissuto con il club andaluso, vero trampolino di lancio verso la selezione maggiore: “Il fatto di essere in alto e di giocare così bene con il Betis, non solo in Liga ma anche in Champions League, ti avvicina inevitabilmente alla Nazionale. Questo Betis non ha limiti”.

foto: instagram Betis