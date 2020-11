Maran: “Scamacca? Se lo merita, sta migliorando giorno dopo giorno”

Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky al termine del derby della lanterna:

“Di sicuro non lo scorderò mai perchè quello di stasera era il mio primo derby, davvero emozionante ma col pubblico sarebbe stato molto più bello, spero di giocarne molti altri rappresentando questi colori e soprattutto davanti a tanti tifosi.

Scamacca? Non è un caso che abbia segnato il terzo gol in quattro giorni, quotidianamente cerca di migliorarsi, di fare le cose che gli chiedo, spero che vada avanti così.

Questa squadra ha bisogno di freschezza, anche Rovella, che è un 2001, sta facendo molto bene, l’obiettivo della società è quello di mettere in campo dei giovani che possano destare l’interesse di tutti, sono ragazzi con i quali è un piacere lavorare e sono bravi anche ad apprendere dai loro compagni più esperti.