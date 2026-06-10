Manuel Montipò: “Ruggeri ha fatto una stagione super. Con il mercato può succedere di tutto”

10/06/2026 | 14:24:25

Manuel Montipò in compagnia di Tullio Tinti, entrambi procuratori della TMP Soccer, hanno risposto a delle domande a Sky Sport sul futuro di Ruggeri: “Quest’anno ha fatto una stagione super, con 48 partite e 7 assist. Il club è contento di lui e vuole tenerlo, ad oggi in fascia è il titolare. Poi durante il mercato può succedere di tutto, le richieste non mancano, ma ad oggi non c’è nulla di concreto”. Quando poi Montipò è stato incalzato sull’interesse di Juve e Roma è intervenuto Tinti: “Posso confermare io, che c’è l’interesse di più squadre”.

Foto: Instagram Atletico