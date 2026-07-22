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Manu Koné e l’Al Ahli: c’è un paletto da rispettare

22/07/2026 | 17:30:48

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Ci sono conferme sull’interesse dell’Al Ahli per Manu Koné, in lista c’è anche Gueye. Ma, secondo quanto svelato da Gianluigi Longari, il club saudita dovrà prima provvedere a un’uscita (quella di Enzo Millot) prima di un nuovo innesto a centrocampo. Condizione imprescindibile per pensare al mercato in entrata, fermo restando che poi dovrà partire una trattativa con la Roma e ci dovrà essere l’apertura di Koné all’eventuale trasferimento in Arabia.
Foto: Instagram Koné