Mantova, Brugantini e Ruocco: “Il gol? Ci ispiriamo a Yamal e Raphinha”

16/08/2026 | 23:41:49

Brugantini e Ruocco hanno parlato ai microfoni Mediaset dopo la vittoria del Mantova sulla Lazio: “Una giocata di due giocatori del Barcellona. So che è un esempio in grande di Yamal e Raphinha, però noi ci proviamo. Siamo solo all’inizio, dobbiamo restare con i piedi per terra, perché il viaggio è ancora molto lungo. So che possiamo toglierci belle soddisfazioni. Penso che ormai sia chiaro. Io penso che, a meno che eventuali eventuali cose strane, ma io rimango a Mantova” ha detto Brugantini ai microfoni Mediaset.

foto x mantova