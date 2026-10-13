Manna: “McTominay vuole restare qui, stiamo lavorando per trovare una soluzione”

13/10/2026 | 20:39:08

Le parole di Giovanni Manna a Sky Sport: “McTominay? Ha due anni di contratto, vuole rimanere con noi e noi vogliamo che resti più a lungo possibile. C’è un aspetto economico, ci stiamo lavorando sperando di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Ci è mancato in queste settimane, siamo contenti di riaverlo e stasera gioca. Dobbiamo migliorare la classifica, provando a fare punti di stasera su un campo complicato. C’è bisogno di una prestazione importante, sono convinto che i ragazzi daranno tutto in campo. Sappiamo che ci vuole anche fortuna”.

foto x napoli