Mané: “Il mio rispetto per il Marocco e il popolo marocchino, siamo fraterni. La vittoria ci riempie il cuore di gioia”

24/11/2026 | 17:12:52

Sadio Mané ha lasciato un messaggio in merito alla decisione del TAS, arrivata questo pomeriggio, di assegnare la Coppa d’Africa 2025 al Senegal, dopo il ricorso presentato in seguito alla vittoria a tavolino attribuita al Marocco. Le parole del giocatore dell’Al Nassr su Instagram: “La decisione della Corte Arbitrale dello Sport che restituisce al Senegal il suo titolo di campione africano ci riempie di gioia. Innanzitutto, desidero ringraziare l’intero popolo senegalese, sia in patria che fuori. Ci hai sostenuti dal primo incontro fino a questa decisione. La vostra fiducia ci ha dato forza nei momenti più difficili. Grazie ai miei compagni di squadra. Conosco gli sforzi e i sacrifici che ciascuno di loro ha fatto per questa seconda stella. Sono orgoglioso di aver vissuto questa avventura insieme a voi. Grazie anche a tutto lo staff e a coloro che hanno sostenuto i Lions. Mando un messaggio di rispetto e incoraggiamento al popolo marocchino e ai giocatori del Marocco. Hanno avuto una grande esperienza e possono esserne orgogliosi. Auguro loro il meglio per il futuro. Senegal e Marocco sono due popoli fraterni. Che la passione per il calcio continui a unirci. Congratulazioni a tutti i senegalesi. Questa vittoria è anche vostra”.

Foto: Instagram Mané