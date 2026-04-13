Mandragora: “La paura è lontana. Ora dobbiamo credere nell’impresa con il Crystal Palace”

13/04/2026 | 23:45:26

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Lazio.

Queste le sue parole: “E’ un grande passo e un mattone importante aggiunto a un’annata particolare. Non è partita bene e stiamo cercando di risollevarla quanto più possibile. Adesso però dobbiamo archiviare questa partita. Giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta a Palace, ma davanti alla nostra gente, forse con un pizzico di fiducia e un pizzico di entusiasmo, possiamo fare qualcosa di importante. Noi, all’interno, cerchiamo di crederci quanto più possibile.”

Hai un appello per i tifosi in vista di giovedì? “Voglio fare un appello a tutti i nostri tifosi: dall’inizio a oggi sono stati sempre con noi. Qualche volta hanno avuto qualcosa da ridire, perché le nostre prestazioni sono state brutte in certe occasioni, e li capiamo. Giovedì, però, abbiamo bisogno di loro, perché vogliamo crederci ancora. Vogliamo fare l’impresa anche lì, e questa vittoria, con i tre punti e tutto quello che c’è dietro, ci spinge ancora di più. Poi penseremo alla salvezza, che, come ha detto Robin, non è ancora raggiunta.”

Ti chiamano “Rolly” anche dalla panchina. È un nomignolo che ti sei guadagnato? “Sì, assolutamente. È il nomignolo che mi ha dato il mister appena sono arrivato, quindi me lo tengo stretto.”

Foto: sito Fiorentina