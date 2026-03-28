Mandragora: “La Conference? Possiamo arrivare in fondo ma non è facile”

28/03/2026 | 17:43:37

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Da quando sono arrivato ho giocato sempre la Conference, ho un buon legame con questa competizione. Possiamo arrivare in fondo ma non è facile, già la prossima partita sarà impegnativa, contro una squadra di grande valore. E aggiungiamoci che in campionato non è ancora fatta per la salvezza, l’obiettivo chiamiamolo principale. Ma come già detto, la Conference deve essere un traguardo per noi e speriamo di poterlo rincorrere fino alla fine. La Nazionale? Per me è il punto più alto che un giocatore possa toccare, rimane un obiettivo e un sogno. Chiaro che tutto passa dalle prestazioni e dal lavoro nel club, dovrò mettermi sotto ancora di più per convincere il ct verso qualche chiamata futura”.

Foto: Instagram Fiorentina