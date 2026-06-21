Mancini: “Rinnovo? Ne stiamo parlando tuttora. La Champions è il coronamento di questo gruppo”

21/06/2026 | 16:05:35

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, ha concesso un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole:

“La qualificazione in Champions della Roma? Ripaga l’annata straordinaria che abbiamo fatto, con alti e bassi normali in qualsiasi stagione. Ci mancava la Champions, dopo sette anni che arrivavamo sempre a un passo. È il coronamento di questo gruppo. Se nelle vacanze con Pellegrini abbiamo parlato dei nostri rinnovi? Ci siamo goduti le vacanze. Abbiamo parlato di tutto e di più, vediamo: stanno parlando, stiamo aspettando. Il rinnovo vicino a dicembre e poi rimandato? Non è successo niente di che, ne stavamo parlando e ne stiamo parlando tuttora. Non mi ricordo da che mese, sicuramente non da quello che dite voi… Ne stiamo parlando da tempo, io mi sono concentrato sulle partite: è l’obiettivo forte che avevamo dentro lo spogliatoio ed era la cosa più importante da centrare. Poi ci siamo tutti noi: il mio agente, io, la società, che parliamo. Sto aspettando delle risposte, vediamo cosa succede”.

Foto: Instagram Mancini