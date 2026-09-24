Mancini: “Non vedo l’ora di sentire l’inno, sono emozionato. Il Belgio è una squadra forte”

24/09/2026 | 20:26:41

Roberto Mancini così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio: “Il Belgio è una squadra forte e non sarà facile, ha un grande allenatore e non sarà semplice portare a casa la vittoria. Ho vissuto tante emozioni in questa settimana e non vedo l’ora di sentire l’inno. Speriamo di chiudere con una vittoria questa settimana perfetta. I giocatori sono esperti e hanno vissuto partite incredibili, è chiaro che ogni partita a questo livello porti delle pressioni. Tuttavia sono pressioni positive perché parliamo di calcio, facciamo quello che ci piace e i ragazzi devono divertirsi”.

Foto: X Italia