Mancini: “Malagò? Felice che le cose siano state portate a termine. Vialli? Non manca solo a me”

06/10/2026 | 18:27:53

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato a Sky della situazione Malagò: “Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, cosa positiva. Esperienza con i ragazzi positiva. Non credo che questo sia un format ideale” ha dichiarato Mancini. “Credo che bisogna avere equilibrio: la prima non era un disastro e ora non è il contrario. Complimenti anche all’Under-21, risultato ottimo. Ci sono tanti ragazzi bravi che arriveranno in Nazionale. Vialli? Non credo che manchi solo a me, è stato molto importante come compagno, come dirigente della Nazionale. È stato qualcosa di speciale. Cosa mi ricordo di più di lui? Quando eravamo a Coverciano pensavo sempre a lui. Quando eravamo a Roma, che lui faceva finta di tardare per salire per ultimo sul pullman”.

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