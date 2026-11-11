Mancini: “Ho ancora dei dubbi in attacco. Tutti si lamentano che i giovani non giocano mai, noi speriamo di azzeccarli”

11/11/2026 | 19:20:29

Roberto Mancini presenta in conferenza stampa la sfida contro la Francia, in programma giovedì alle 20:45 a San Siro.

Sulla formazione: “Ho ancora dei dubbi sull’attacco che scioglierò domani”.

Sugli esterni: “Sicuramente in quel ruolo abbiamo ragazzi giovani, con meno esperienza rispetto ad altri. Possono farla in queste partite, e migliorare. Poi speriamo che tra sei mesi siano migliorati tutti”.

Sulla presenza o meno di Mbappé, in dubbio per infortunio: “Io suggerirei di non rischiare. Poi deve giocare la Champions, è meglio se non gioca domani (ride, ndr). Detto questo, la Francia ha così tanti attaccanti, uno meglio dell’altro, che è difficile scegliere”.

Su Zidane: “Conosce i giocatori molto bene: è stato un grande campione e ha un grande passato al Real Madrid. Credo che farà una grande carriera anche in nazionale”.

Sui tanti giovani convocati: “Tutti volevano i giovani, l’ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico. Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l’abbiamo sempre fatto. Può darsi ci siano momenti in cui ci possa servire qualcuno di esperienza, però sappiamo cosa ci possono dare: alcuni li conosciamo bene, altri meno. Ma il focus è sui giovani, allenarsi con chi gioca ad alto livello è troppo importante”.

Foto: X Italia