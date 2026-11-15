Mancini: “Hanno meritato di vincere, ma abbiamo pagato la stanchezza contro la Francia. Serata che ci servirà”

15/11/2026 | 22:47:09

Roberto Mancini commenta la brutta sconfitta contro il Belgio in Nations League alla Rai: “Sono stati migliori e abbiamo pagato troppo a livello fisico. Negli uno contro uno sono stati più bravi. Abbiamo sofferto nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni. Hanno meritato, ma abbiamo pagato un po’ di stanchezza accumulata contro la Francia. Possono capitare serate come questa in un percorso di crescita. Potevamo andare avanti, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo dispiaciuti ma è una serata che ci servirà”.

Foto: X Italia