Mancini: “Dimarco esterno d’attacco è un’opzione a cui pensavamo da tempo”

14/11/2026 | 20:15:06

Roberto Mancini ha parlato così in conferenza stampa: “Quella di Dimarco esterno d’attacco è una opzione a cui avevamo pensato da tempo, ma vanno valutate di partita in partita. Ci prendiamo tutto il tempo per decidere, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante. Formazione? Non sarà molto diverso dalla sfida con la Francia. Formazione? È tutto abbastanza chiaro nella mia testa, vediamo domani”.

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