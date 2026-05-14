Mancini: “Derby? Domenica o lunedì cambia poco. Sappiamo solo che sarà una gara importante”

14/05/2026 | 15:23:17

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato a margine della presentazione di un film dedicato a Pluto Aldair.

Le sue parole ai media presenti: “Aldair? Me l’hanno raccontato, io ero molto piccolo, però l’ho visto nei video e me l’hanno raccontato per scoprire cos’era, ed era veramente un’eccellenza del difensore, un fenomeno, un grande. Però l’ho conosciuto anche come persona ed è davvero una grande persona. È bello essere qui per lui”.

Sulla corsa Champions. “Come ho detto tante volte, però, non pensiamo a noi stessi. Sappiamo che mancano due partite, domenica o lunedì, non sappiamo ancora, ma ci sarà una partita importante, e la successiva sarà uguale. Quindi facciamo la corsa su noi stessi, sapendo che dobbiamo sbagliare poco e allenarci forte come stiamo facendo, per arrivare alle partite come stiamo facendo”.

Foto: Instagram Roma