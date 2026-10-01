Mancini: “Con la Turchia abbiamo giocato bene, ma anche col Belgio non abbiamo fatto male. Pio o Kean? Scamacca”

01/10/2026 | 21:06:18

Roberto Mancini parla in conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro la Francia a Saint Denis, in programma domani sera alle 20:45.

Su Zidane: “Affrontarlo sarà un piacere, ma non sarà un duello tra noi, sarà una bella partita tra Francia e Italia che ci servirà a capire molte cose, ci dirà qualcosa in più”.

Sul gioco offerto: “La cosa importante è che contro la Turchia la squadra abbia giocato bene al calcio. Ma neppure contro il Belgio era andato tutto male, il secondo tempo aveva mostrato momenti interessanti”.

Su Kayode: “Deve continuare così e migliorare, essendo giovane. Ha un grande fisico e ha caratteristiche offensive ma sa anche difendere”.

Su Kean: “Ha qualche problemino, per questo non ha giocato lunedì. Vedremo se a Parigi potrà esserci. Tra lui e Pio Esposito? Scamacca”.

Su Inacio, non convocato per la terza partita consecutiva: “Si deve formare, è ancora giovane, ci vuole un po’ di tempo. Deve allenarsi con noi e fare esperienza. Avrà delle possibilità e sarà importante per la Nazionale ma con calma, perché anche a Dortmund non ha giocato moltissimo”.

Su Bastoni: “I bravi calciatori possono giocare con qualunque sistema. A zona, a uomo, a tre, a quattro. Alessandro è uno di questi”.

Foto: Instagram Mancini