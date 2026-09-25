Mancini: “Abbiamo concesso il secondo gol ed è finita la partita. Dobbiamo continuare a lavorare senza abbatterci”

25/09/2026 | 23:22:55

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato contro una buona squadra, abbiamo sofferto, ma a inizio ripresa abbiamo fatto 25 minuti bene. Poi abbiamo concesso il secondo gol ed è finita la partita. Sappiamo che saranno partite abbastanza difficili come quella di stasera, ma dobbiamo continuare a lavorare senza abbatterci”.

Foto: Instagram Mancini