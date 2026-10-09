Manchester United, Carrick alza la voce: “City? Il calcio deve sapere, anche io mi pongo domande”

09/10/2026 | 18:21:24

Il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha parlato in conferenza stampa della situazione riguardante il City: “Questa situazione ha aperto tanti interrogativi. Alcuni hanno trovato risposta, altri no. Anch’io ho le mie domande e, sotto diversi aspetti, la vicenda mi ha toccato personalmente. Finché tutto non sarà definito preferisco non pronunciarmi sull’eventuale riassegnazione dei campionati. Quello che posso dire è che è fondamentale arrivare a una decisione il prima possibile, nell’interesse di tutti. È un caso senza precedenti, il mondo del calcio deve sapere come andrà a finire”.

Foto: sito Manchester United