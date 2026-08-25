Manchester City, si avvicina Allan dal Palmeiras. I dettagli

25/08/2026 | 09:40:09

Nuovi rinforzi in arrivo per Maresca al Manchester City. Secondo ESPN Brasil, il Palmeiras ha raggiunto un accordo per la cessione di Allan al Manchester City per un totale di 40 milioni di euro. L’accordo prevede un pagamento fisso di 37,5 milioni di euro più un potenziale bonus di 2,5 milioni di euro legato alle prestazioni. Un altro tassello dunque per il nuovo centrocampo del City, pronto ad abbracciare anche Bouaddi. Allan, classe 2004, è molto duttile, può essere impiegato da centrocampista centrale, ma anche da esterno e attaccante.

foto x palmeiras